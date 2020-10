Čo nové nás čaká v oblasti dane z príjmov v roku 2021?

Pandémia raz skončí, dane nám ostanú. Preto je potrebné sledovať, aké zmeny daňovníkov čakajú od roku 2021.

Ani v nastávajúcom 2021 sa nevyhneme zmenám v oblasti dane z príjmov. Aj keď to dnes nie je ústredná spoločenská téma, tieto zmeny väčšina z nás pocíti už v roku 2021. Veľká daňová reforma je síce v pláne až od roku 2022, zmeny plánované od roku 2021 budú taktiež veľmi zaujímavé. Hlasovať sa o nich bude už tento týždeň.

Vládny návrh novely zákona o dani z príjmov bol prerokovaný v prvom čítaní už na septembrovej schôdzi Národnej rady SR. Len pre pripomenutie, najviac pozornosti vzbudili tzv. CFC pravidlá, na základe ktorých by Slovensko malo právo zdaňovať zisk zahraničných spoločností, ktorých efektívna sadzba dane je nižšia ako 10% a v ktorých viac ako 10% vlastníckych práv alebo skutočnej kontroly má fyzická osoba - slovenský daňový rezident. Takáto „fiktívna dividenda“ sa mala zdaňovať ako príjem fyzickej osoby sadzbou 7% alebo 35% (pri nespolupracujúcich štátoch). V prípade vyplatenia reálnej dividendy by sa pôvodne zaplatená daň započítala voči dani z dividend. Z týchto pravidiel by mali výnimku osoby, ktorých suma príjmu z priraditeľných kontrolovaných spoločností nepresiahne 100 000 eur a spoločnosti, ktoré v zahraničí vykonávajú reálne podnikateľské aktivity.

Ďalšie navrhované zmeny zahŕňali:

Spresnenie kritérií určenia daňovej rezidencie právnickej osoby o „miesto skutočného vedenia“;

zmenu definície daňovej rezidencie fyzickej osoby - za daňového nerezidenta sa nebude považovať daňovník - fyzická osoba, ktorý denne prekračujú hranice Slovenskej republiky za účelom výkonu závislej činnosti v Slovenskej republike;

rozširuje sa legislatívna úprava týkajúca sa hybridných nesúladov, napr. sa zavádza definícia transparentného subjektu, reverzného hybridného subjektu, zavádzajú sa pravidlá na zdanenie príjmov týchto subjektov;

Zrušenie „vyrovnania“ zaplatených preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby, ktoré sa platia od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania;

Oslobodenie zdanenia príjmov poskytovaných v rámci aktívnej politiky práce na podporu udržania pracovných miest;

Spresnenie definície „mikrodaňovníka“.

Ak ste boli sklamaní, že ide o malé (aj keď technicky potrebné) úpravy, Spoločná správa výborov NR SR, ktorá sa veľmi pravdepodobne stane súčasťou novely, prináša zaujímavejšie zmeny:

Sprísnenie CFC pravidiel – namiesto sadzby 7% sa uplatní sadzba 25%

Názor – boj proti „umelým“ off-shore štruktúram je úplne legitímny a treba ho podporiť, aj keď návrh si vyžadoval určité doladenie. Nové ustanovenie sa javí už trochu “za čiarou”. Ak sa zdaní zisk zahraničnej spoločnosti ako fiktívna dividenda sadzbou 25% a daňovník si následne zisk vyplatí vo forme dividendy (ktorá podlieha sadzbe 7%), zrejme by mal byť príslušný rozdiel daňovníkovi – fyzickej osobe vrátený. Podľa môjho názoru však s tým zákon nepočíta a teda táto dividenda bude efektívne zaťažená sadzbou 25%. Možno netreba ísť z jedného extrému do druhého a tak riskovať neústavnosť celej legislatívy...

Zrušenie daňového oslobodenia na rekreačné poukazy, športové poukazy, 13. a 14. plat

Od roku 2021 sa zo zákona odstránia oslobodenia týchto príjmov zo zdanenia a teda aj sociálneho a zdravotného poistenia.

Názor – Od začiatku išlo o nesystémové daňové opatrenia, ktoré často priniesli viac komplikácií a administratívy ako benefitov... Ale na druhej strane predstavovali aspoň ilúziu, že Slovensko má záujem riešiť vysoké daňovo-odvodové zaťaženie zamestnancov. A práve znižovanie tohto zaťaženia bolo ústredným prvkom Programového vyhlásenia vlády ako aj Reformného plánu. Možno by sa aspoň niečo mohlo realizovať už od roku 2021 a nečakať na veľkú daňovú reformu v roku 2022. Napríklad posunúť účinnosť ustanovenia o oslobodení nepeňažných benefitov zamestnancov do výšky 500 eur (ktoré bolo prijaté už v roku 2019) z 1.1.2022 na 1.1.2021.

Obmedzenie daňovej sadzby 15%

Od roku 2021 si túto sadzbu uplatnia iba tzv. mikrodaňovníci.

Názor – odstránenie ďalšieho nesystémového a navyše aj nelogického ustanovenia, ktoré navyše otváralo možnosti rozsiahleho zneužívania. Odvíjanie daňovej sadzby od výšky obratu mohlo viesť mnohých daňovníkov k nápadu „atomizovať“ podnikanie za účelom získania zvýhodnenej sadzby.

Zrušenie zvýhodneného daňového odpisovania kúpeľných budov a zamestnaneckých ubytovní

Názor – odstránenie ďalšieho nesystémového ustanovenia (zdá sa, že sa dosť opakujem. Ako by tie pôvodné návrhy mali jedného autora... :-)).

Zmeny daňového bonusu

Od roku 2021 sa zdvojnásobí daňový bonus na deti do 15 rokov; Zároveň sa bude daňový bonus poskytovať iba do veku 19 rokov!

Názor – a prečo práve takto? Aká je filozofia tejto zmeny? Prečo vypadávajú študenti VŠ? Takejto zmene by mala predchádzať širšia diskusia a zmena by mala byť podložená nejakým zámerom. Ako je to napríklad v českom zákone – vyššie daňové bonusy pre viacdetné rodiny.

Zníženie úroku pri odklade splatnosti dane alebo platení dane v splátkach (daňový poriadok)

V prípade ak daňovníci požiadajú daňový úrad o odklad splatnosti dane alebo jej platenie v splátkach (na základe dohody s daňovým úradom; nie zákonné posunutie lehoty na podanie DP), uplatní sa úrok 3% a nie 10% ako doteraz.

Názor – určite potrebné a vhodné opatrenie v čase pandemickej situácie. Stále však ostáva pomerne výrazná administratíva a pri nedoplatku vyššom ako 3 000 eur aj povinnosť zabezpečenia záväzku... Subjekt, ktorý vykázal daň (a takých je dnes na Slovensku menšina) a žiada odklad alebo splátky má evidentne snahu situáciu riešiť. A ak nemá zdroje na úhradu dane, možno má aj problém zabezpečenia záväzku. Neznižuje sa tak vykonateľnosť tohto ustanovenia? Nebolo by riešením zvýšiť tento limit?

Záver – podľa môjho názoru, technicky dobrá novela, ktorá po rokoch definuje aj určité daňové stratégie a vízie a otvára priestor plánovanej “veľkej daňovej reforme“. Čo mi tam chýba je aspoň „úvodné“ kroky na zníženie daňového zaťaženia práce (aj keď väčší problém je odvodové zaťaženie). Snáď pri príprave reformy bude vytvorený väčší priestor pre odbornú diskusiu.